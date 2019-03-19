Bakan Albayrak, baba ocağı Dernekpazarı’nda halka seslendi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Belediyecilik önemli. Belediyeyi alacak insan, yönetecek insan yerli ve milli olması lazım. Terör örgütleriyle iş tutmaması lazım” dedi.
Bakan Albayrak, baba ocağı Dernekpazarı’nda halka seslendi19.03.2019 23:09
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