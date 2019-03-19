Bakan Albayrak, baba ocağı Dernekpazarı’nda halka seslendi 19.03.2019 23:09

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Belediyecilik önemli. Belediyeyi alacak insan, yönetecek insan yerli ve milli olması lazım. Terör örgütleriyle iş tutmaması lazım” dedi.