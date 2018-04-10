Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Gündeme ilişkin açıklamalar yapan Bahçeli, Kılıçdaroğlu'na yüklendi. CHP Genel Başkanı için "CHP liderinin; sanatçıların, Afrin'de destan yazan Mehmetçiğe moral ziyaretini en hakaretamiz ifadelerle eleştirmesi akıl tutulması, ahlak kırılmasıdır. Cumhurbaşkanı kamuflaj giyip sanatçılarla birlikte sınır karakolumuza gitmişken, Sayın Kılıçdaroğlu da mekaplarını ayağına geçirip, terörist kıyafetlerini üzerine giyip doğruca PKK/PYD/YPG tünellerinde soluğu alabilir, arkadaşlarıyla çay partili, bol bol ihanet anısıyla dolu akşamlarda hasret giderebilir." dedi.
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na salvo10 Nisan 2018, Salı
- Esat Kabaklı trafik kazası geçirdi!
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: TİKA, yılda 2 bin projeyle yoluna devam ediyor
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TİKA Koordianatörleri toplantısında konuştu
- Mustafa Keser'den Kılıçdaroğlu'na tepki
- Yangının ardından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi ilk kez görüntülendi
- Yenikapı sürecinden bugüne Kılıçdaroğlu! İşte FETÖ-CHP ilişkisinin perde arkası
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu katliamı yapanları lanetliyorum"
- Oleksandr Shovkovskiy'ye eski kaynana saldırısı
- Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na salvo
- CHP'lilerden Sağlık Şenliği'nde Sirtaki rezaleti
- Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ceenbekov'den FETÖ ile ortak mücadele mesajı
- Cumhurbaşkanlığından bir ilk: haftanın özeti videosu
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.