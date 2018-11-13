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Atatürk heykeline çıkan şahısa linç girişimi

13 Kasım 2018, Salı

Adıyaman'da, Atatürk heykeline çıkan ve uçucu madde bağımlısı olduğu anlaşılan şüpheliyi linç edilmekten polis kurtardı.


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