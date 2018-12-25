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Asgari ücret belli oldu

25 Aralık 2018, Salı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret tutarı belli oldu. 2019 yılında uygulanacak asgari ücret tutarı 2 bin 20 TL olarak belirlendi. Yüzde 26,05'lik artış asgari ücrette 417 TL'lik artış yapılmış oldu. Kararın 15 üyeliği komisyonda oybirliği ile alındığı açıklandı.


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