Asgari ücret belli oldu 25 Aralık 2018, Salı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret tutarı belli oldu. 2019 yılında uygulanacak asgari ücret tutarı 2 bin 20 TL olarak belirlendi. Yüzde 26,05'lik artış asgari ücrette 417 TL'lik artış yapılmış oldu. Kararın 15 üyeliği komisyonda oybirliği ile alındığı açıklandı.