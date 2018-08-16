Yol Durumu

Araçlar mahsur kaldı, yol kapatıldı

16 Ağustos 2018, Perşembe

Adana'nın Sarıçam ilçesinde sulama kanalının taşması sonucu çok sayıda araç mahsur kaldı. Köprü altında mahsur kalan araçlar sahipleri ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları