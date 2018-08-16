Adana'nın Sarıçam ilçesinde sulama kanalının taşması sonucu çok sayıda araç mahsur kaldı. Köprü altında mahsur kalan araçlar sahipleri ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Araçlar mahsur kaldı, yol kapatıldı16 Ağustos 2018, Perşembe
- Araçlar mahsur kaldı, yol kapatıldı
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