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Antalya'da safari cipi devrildi: 16 yaralı

14.08.2019 22:51

Antalya'nın Kaş ilçesinde, safari cipinin devrilmesi sonucu 6'sı yabancı uyruklu 16 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


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