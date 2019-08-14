Antalya'nın Kaş ilçesinde, safari cipinin devrilmesi sonucu 6'sı yabancı uyruklu 16 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Antalya'da safari cipi devrildi: 16 yaralı14.08.2019 22:51
- Antalya'da safari cipi devrildi: 16 yaralı
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