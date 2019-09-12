Ankara'da otopark ücretlerine yüzde 1000 zam! İşte yeni zamlı tarife 12.09.2019 17:25

Ankara’da daha önce toplu ulaşıma zam yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi, otopark ücretleri için de zamlı tarife hazırladı. Komisyona sevk edilen tarife kabul edilirse daha önce gün boyu 1 TL olan otopark ücreti 3 saate kadar 5 TL, 6 saate kadar 6 TL, tam gün ise 10 TL olacak.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş başkanlığında eylül ayı ayı olağan toplantısı için önceki gün toplanan Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, gündemde yer alan yeni otopark ücretlerine ilişkin Başkanlık Yazısı'nı da görüştü. Yazıda, Büyükşehir Meclisi'nin 12 Mart 2018'de alınan kararla tüm otopark ücretlerini 1 TL yapması nedeniyle vatandaşlardan yoğun şikâyet alındığı belirtildi. Otoparklara bırakılan araçların 1-2 ay sonra alındığı, sabah erken saatler itibarıyla dolu olduğu, kent merkezine kısa süreli gelen vatandaşların otoparklardan yararlanamadığı, otoparkların garaj gibi kullanıldığı gibi tespitlere de yer verildi. Bu nedenle otopark ücretleri için yeni bir düzenlemeye ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.

3 SAATİ 5 TL OLACAK

Başkanlık Yazısı oy birliğiyle Hukuk ve Tarifeler Komisyonu'na gönderildi. Yeni tarife komisyonda görüşüldükten sonra Meclis'e gelecek. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nce hazırlanan yeni tarife kabul edilirse daha önce gün boyu 1 TL olan otopark ücreti, ilk 30 dakika ücretsiz, KDV dahil olmak üzere 3 saate kadar 5 TL, 6 saate kadar 6 TL, 9 saate kadar 7 TL, 12 saate kadar 8 TL, tam gün 10 TL olacak. Aylık abonman ise 300 TL olarak uygulanacak.