Ankara'da çocuk parkında dehşet! Eski eşini çocuklarının yanında bıçakladı 18.09.2019 21:46

Ankara’nın Çankaya ilçesinde bir kişi 6 yıl önce boşandığı eski eşini çocuklarının yanında bıçakladı. Bu sırada olay yerine gelen polis ekipleri, vatandaşları güçlükle sakinleştirdi. Sağlık ekipleri ise yaralıları hastaneye kaldırdı.