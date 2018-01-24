Yol Durumu

Almanya’da PKK yandaşları havalimanında Türk yolculara saldırdı

24 Ocak 2018, Çarşamba
Almanya'nın Hannover-Langenhagen Havalimanı’nda, izinsiz gösteri yapan terör örgütü PYD/PKK yandaşları Türk yolculara saldırdı.
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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taka41 taka41

ANKARANIN YAPACAGI TEK SEY VAR:::BÜYÜK ELCIYI CAGIRIP IIY BIR FIRCA ATMAK. ardindan Merkeli arayip yani fircayi tekrarlamak.

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 24.01.2018 14:44
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