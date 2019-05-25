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Almanya'da İslamfobi yeniden hortladı! Camiye çirkin saldırı

25.05.2019 17:05

Almanya'nın Hagen kentinde kimliği belirsiz bir kişi tarafından kundaklanan camide maddi hasar oluştu. Yaşanan bu gelişme sonrası Avrupa'daki İslamofobi tekrar gündeme gelirken sosyal medyadan olaya çok büyük tepki gösterildi.


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