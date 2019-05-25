Almanya'nın Hagen kentinde kimliği belirsiz bir kişi tarafından kundaklanan camide maddi hasar oluştu. Yaşanan bu gelişme sonrası Avrupa'daki İslamofobi tekrar gündeme gelirken sosyal medyadan olaya çok büyük tepki gösterildi.
Almanya'da İslamfobi yeniden hortladı! Camiye çirkin saldırı25.05.2019 17:05
- Almanya'da İslamfobi yeniden hortladı! Camiye çirkin saldırı
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