Almanya'da İslamfobi yeniden hortladı! Camiye çirkin saldırı 25.05.2019 17:05

Almanya'nın Hagen kentinde kimliği belirsiz bir kişi tarafından kundaklanan camide maddi hasar oluştu. Yaşanan bu gelişme sonrası Avrupa'daki İslamofobi tekrar gündeme gelirken sosyal medyadan olaya çok büyük tepki gösterildi.