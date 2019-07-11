Alman bilim insanlarından İstanbul için korkutan deprem uyarısı! Prof. Dr. Şükrü Ersoy yorumladı: Doğruya yakın 11.07.2019 13:51

17 Ağustos 1999'da yaşanan, büyük can ve mal kaybına yol açan İstanbul Depremi'nin acıları hala hafızalarda. Marmara'yı özellikle İstanbul'u bekleyen yeni, büyük bir deprem ise kaçınılmaz gerçek... Bilim insanlarının olası büyük İstanbul depremi ile ilgili uyarılarının ardı arkası kesilmiyor. İşte onlardan biri daha. Alman bilim insanları Marmara Denizi'nde önemli tektonik gerginlikler nedeniyle büyük bir deprem meydana gelebileceğine dikkat çekti. Olası depremin büyüklüğü 7.1-7.4 olarak tahmin ediliyor. Peki İstanbul depremi ne zaman olacak? Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haber canlı yayınında Alman bilim adamlarının korkutan uyarısını değerlendirdi. İşte Şükrü Ersoy'un depremle ilgili ''doğruya yakın'' olarak nitelendirdiği çarpıcı deprem yorumları...