17 Ağustos 1999'da yaşanan, büyük can ve mal kaybına yol açan İstanbul Depremi'nin acıları hala hafızalarda. Marmara'yı özellikle İstanbul'u bekleyen yeni, büyük bir deprem ise kaçınılmaz gerçek... Bilim insanlarının olası büyük İstanbul depremi ile ilgili uyarılarının ardı arkası kesilmiyor. İşte onlardan biri daha. Alman bilim insanları Marmara Denizi'nde önemli tektonik gerginlikler nedeniyle büyük bir deprem meydana gelebileceğine dikkat çekti. Olası depremin büyüklüğü 7.1-7.4 olarak tahmin ediliyor. Peki İstanbul depremi ne zaman olacak? Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haber canlı yayınında Alman bilim adamlarının korkutan uyarısını değerlendirdi. İşte Şükrü Ersoy'un depremle ilgili ''doğruya yakın'' olarak nitelendirdiği çarpıcı deprem yorumları...
Alman bilim insanlarından İstanbul için korkutan deprem uyarısı! Prof. Dr. Şükrü Ersoy yorumladı: Doğruya yakın11.07.2019 13:51
- Alman bilim insanlarından İstanbul için korkutan deprem uyarısı! Prof. Dr. Şükrü Ersoy yorumladı: Doğruya yakın
- Metin Hara sessizliğini bozdu! Metin Hara'dan Adriana Lima ve Emir Uysal açıklaması (Video)
- Arnavutköy'de kamyon tekerleği küçük çocuğa böyle çarptı! O anlar kamerada
- KADEM'den iftiralara yanıt: Uluslararası bir vakıftan fon almadık
- Afrin'de bombalı saldırı! Ölü ve yaralılar var
- Dünya Meghan Markle'ı yerden yere vurdu 'Bu nasıl anne, utanç verici!'
- Sokak hayvanlarının tedavilerine yardım adı altında 6 milyon liralık vurgun iddiası!
- Yunanistan'ın ünlü tatil beldesinde fırtına faciaya yol açtı: 6 ölü
- Son dakika haberi: Mayıs ayı cari açık rakamları açıklandı
- Adnan Oktar’ın ağabeyi Kenan Oktar'a ‘ajan’ davası
- Dünyanın En Güzel Kadınları açıklandı! 5 Türk kadını listeye damga vurdu (Video)
- New York'ta dijital ekranla 15 Temmuz mesajı! (Video)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.