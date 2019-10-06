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Alişan Instagram'dan paylaştı takipçileri gülme krizine girdi

06.10.2019 13:12

Buse Varol ile Alişan, eçtiğimiz Şubat ayında oğulları Burak'ı kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadılar.  Buse Varol - Alişan çifti, Burak'a gelen hediyelerin ve aldıkları eşyaların bir kısmını maddi durumu yetersiz olan ailelere ulaştırmasıyla hayranlarından taktir topladı. Burak'ın her halini sosyal medya hesabından paylaşan çift, geçtiğimiz gün Alişan'ın Instagram'dan paylaştığı video ile takipçilerini gülme krizine soktu. Çataldaki yiyeceği önce Burak'a uzatan şarkıcı, daha sonra ise kendisi yedi. Alişan, videosunu "İki tane dişinle her şeyi yiyemezsin oğlum" notuyla paylaştı. İşte o anlar...


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