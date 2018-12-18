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Ali Koç 3 Temmuz sorusuna tepki gösterdi

18 Aralık 2018, Salı

Ali Koç, "3 Temmuz kırmızı çizgimizdir dediniz. 2010-11 şampiyonu Trabzonspor diyen birini neden işe aldınız" sorusuna "Çok saçma bir soru geçelim bu soruyu" diyerek cevap verdi.


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