Ali Koç 3 Temmuz sorusuna tepki gösterdi 18 Aralık 2018, Salı

Ali Koç, "3 Temmuz kırmızı çizgimizdir dediniz. 2010-11 şampiyonu Trabzonspor diyen birini neden işe aldınız" sorusuna "Çok saçma bir soru geçelim bu soruyu" diyerek cevap verdi.