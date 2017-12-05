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Alçak kim Kılıçdaroğlu?

04 Aralık 2017, Pazartesi
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu sonrası yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun yalanlarına da değindi. Kılıçdaroğlu’nun attığı iftiraları kendisine anlatır gibi tane tane açıklayan Bozdağ, CHP liderini istifaya davet etti.
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