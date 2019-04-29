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Alanyasporlu futbolcuların stattan çıkış görüntüleri ortaya çıktı!

29.04.2019 17:01

Alanyasporlu futbolcuları taşıyan minibüsün devrilmesi sonrası 7 futbolcu hastaneye kaldırılmıştı. Alanyaspor'un 28 yaşındaki Çek yıldızı Josef Sural hayatını kaybetmişti. Alanyasporlu futbolcuların Kayseri deplasmanı sonrası sahadan minibüsle ayrıldıkları görüntüler ortaya çıktı.


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