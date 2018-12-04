Adana'da 57 yıl önce kiracı olarak geldiği evin sahibiyle yasak aşk yaşayan Ayşe Çelik'in oğlu Faruk Ünal yıllar sonra komşuların sözlerinden şüphelenip DNA testi yapırdı. Ünal, yıllarca komşusu ve ustası olarak bildiği adamın aslında babası, çalıştığı iş yerindeki patronunun da ağabeyi olduğunu öğrendi.
Akılalmaz 'yasak aşk' hikayesi! Komşusu babası, patronu ağabeyi çıktı!04 Aralık 2018, Salı
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