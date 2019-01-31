AK Parti yeni dönemi böyle duyurdu

AK Parti yeni dönemi böyle duyurdu31 Ocak 2019, Perşembe
AK Parti'nin resmi Twitter hesabından paylaşılan videoda 31 Mart Yerel Seçimleri için alınan "çevreye duyarlı kampanya" kararına vurgu yapıldı. "Her şehir kendi sesiyle güzel. Çevreye duyarlı kampanyamız başlamıştır." notuyla paylaşılan videoyu Başkan Erdoğan da Twitter hesabından retweetledi. Video sosyal medyada kısa sürede rekor etkileşim aldı.
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