Sıla, Ahmet Kural'ın kendisini darp ettiği iddiasıyla 6 ay önce mahkemeye başvurdu. Sıla Gençoğlu ve oyuncu Ahmet Kural arasında yaşanan şiddet olayına ilişkin davanın ikinci duruşması bugün görüldü. Oyuncu Ahmet Kural, şarkıcı Sıla Gençoğlu'na karşı "hakaret, tehdit ve kasten yaralama" suçlarını işlediği iddiasıyla yargılandığı davada, 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Sıla'nın avukatı Rezan Epözdemir adliye çıkışı basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Epözdemir, '' Hakaret, tehdit ve kasten yaralamadan şikayetçi olduk. Adalet tecelli etti.'' dedi.
Ahmet Kural - Sıla davasında karar: Ahmet Kural'a 1 yıl 4 ay hapis cezası!22.04.2019 10:54
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