Ahmet Kaya anısına... 16 Kasım 2017, Perşembe

O Türkiye'nin yorgun demokratıydı. Yüreğinde insan sevgisi, dilinde demokrasi, hak ve özgürlük kelimeleri vardı. 1957 yılında Malatya'ya göç etmiş olan bir ailenin beşinci çocuğu olarak dünyaya gelen Kaya,16 Kasım 2000 yılında 'Hoşçakalın Gözüm' isimli albümünün kayıtlarını yaparken, Paris'in Porte de Versailles semtindeki evinde bir gece kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 17 Kasım sabahı binlerce kişinin katıldığı törenle Paris'in Peré Lachaise mezarlığına defnedildi. Yorgun demokrat Ahmet Kaya'nın anısına hazırladığımız portre haberi...