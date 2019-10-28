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Ahmet Kaya 62. yaş gününde unutulmadı

28.10.2019 17:05

16 Kasım 2000 yılında Fransa'nın Paris şehrinde Porte de Versailles semtindeki evinde bir gece kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Ahmet Kaya bugün 62. yaş gününde anılıyor.


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