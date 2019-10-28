Ahmet Kaya 62. yaş gününde unutulmadı

16 Kasım 2000 yılında Fransa'nın Paris şehrinde Porte de Versailles semtindeki evinde bir gece kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Ahmet Kaya bugün 62. yaş gününde anılıyor.
Ahmet Kaya 62. yaş gününde unutulmadı28.10.2019 17:05
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