Afrin'e kara harekatı başladı

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Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Azez kentinde kara harekatına hazırlanıyor.
Özgür Suriye Ordusu, Türkiye-Suriye sınırında Afrin girişinde Azez kentinde kara harekatına hazırlanıyor.
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