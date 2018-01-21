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Afrin'e kara harekatı başladı

21 Ocak 2018, Pazar
Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Azez kentinde kara harekatına hazırlanıyor. Özgür Suriye Ordusu, Türkiye-Suriye sınırında Afrin girişinde Azez kentinde kara harekatına hazırlanıyor.
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