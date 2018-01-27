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Afrin'den sıcak çatışma! Tanklar böyle vurdu

26 Ocak 2018, Cuma
TSK'nın Afrin'e başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Gece boyu yaşanan çatışmalar sonrası 3 köy daha temizlendi.
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