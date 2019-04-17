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Adana'da garip olay: Ev tadilatındaki insan iskeleti kadavra çıktı

17.04.2019 10:08

Adana'da bir kişinin satın aldığı evde işçiler tadilat yaparken, ardiye olarak kullanılan yerde çıkan insan kafatası ve kemiklerinin 32 yıl önce ev sahibinin tıp fakültesinde okuyan oğluna mezardan aldığı kadavraya ait olduğu ortaya çıktı.


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