Acun Ilıcalı canlı yayında Şeyma Subaşı'nın mesajıyla neye uğradığını şaşırdı! İşte Şeyma Subaşı'nın mesajı 22.10.2019 12:45

Acun Ilıcalı, sahibi olduğu kanalda canlı yayın sırasında Şeyma Subaşı'dan gelen mesajla kıpkırmızı oldu. Acun Ilıcalı, canlı yayında telefonunda bir video izletirken Şeyma Subaşı'dan gelen mesaj ifşa oldu. Subaşı'nın mesajında Ilıcalı'ya para konusunu sorması ise dikkat çekti. Gelen mesaj sonrası hemen telefonunu gizlemeye çalışan Acun Ilıcalı konuyu nasıl toparlayacağını bilemedi. İşte kısa sürede Twitter'da trend olan Şeyma Subaşı'nın Acun Ilıcalı'ya attığı mesaj!

Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı'ya canlı yayında attığı mesajla magazin gündemine bomba gibi düştü. Sahibi olduğu kanalda canlı yayında Şeyma Subaşı'dan gelen mesajla neye uğradığını şaşıran Acun Ilıcalı kıpkırmızı oldu.

Acun Ilıcalı, kendi kanalında yayınlanan Gel Konuşalım programına konuk oldu. Acun Ilıcalı, canlı yayında Seray Sever ve Cengiz Semercioğlu'na video izletirken Şeyma Subaşı'dan bir mesaj geldi.

KIPKIRMIZI OLDU

Gelen mesaj sonrası hemen telefonunu gizlemeye çalışan Acun Ilıcalı konuyu nasıl toparlayacağını bilemedi.

ŞEYMA SUBAŞI'NIN ACUN ILICALI'YA ATTIĞI MESAJ!

Acun Ilıcalı, canlı yayında O Ses Türkiye'nin perde arkasını anlatırken mesaj gönderen Şeyma Subaşı, "Acun selam, ne zaman görüşebiliriz? Tarihleri konuşmamız lazım Miami Oteli ve parayla ilgili biriyle konuşacağım" dedi. Canlı yayında ifşa olan mesaj Twitter'da kısa sürede trend oldu.

BİR YILLIK KİRASINI ACUN ÖDEMİŞTİ

Subaşı, geride bıraktığımız yıl Bebek'te sağlıklı ürünler satacağını söylediği Healthyish Cafe'yi açmış ve yaptığı büyük açılışta birbirinden ünlü misafirlerini konuk etmişti.

Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı'nın kafesinin 1 yıllık kirasını ödemişti. 29 yaşındaki Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde kafenin 1. yılını kutladı. Takipçileriyle bu mutluluğu paylaşan Subaşı'nın magazin kulislerinde dolaşan iddialara göre işleri pek de iyi gitmiyor.

KİRASI 60 BİN LİRA

Durum böyle olunca da bir yıllık kirası peşin ödenmiş mekanında işlerini yürüten Şeyma Subaşı'nın Bebek'teki işletmesinin varlığını daha ne kadar sürdüreceği merak konusu oldu.

Aylık 60 bin lira kirası olan işletmenin işleri iddia edildiği gibi kötüyse, Ilıcalı'dan aylık 250 bin lira nafaka alan Şeyma Subaşı birkaç ay sonra zor bir karar vermekle karşı karşıya kalabilir.

Acun Ilıcalı'nın canlı yayına katıldığı sırada mesaj atan eski eşi Şeyma Subaşı, Instagram hikayesinden bir açıklama yayınladı.

"Unutmayalım ki Acun ile bizim bir çocuğumuz var." diyen Subaşı, başına gelen talihsiz olayı biraz da gergin olarak anlatmaya çalıştı.

"HER ZAMAN KONUŞACAĞIZ"

Subaşı, "Bizim konuştuğumuz maddi ve manevi bir sürü olay var. Bunlardan bir tanesinin canlı yayında çıkması da benim kaderim. Yapacak bir şey yok. Bizim önceliğimiz Melisa. Acun ile bunları her zaman konuşacağız. Önceden de konuşuyorduk. İnşallah başka bir boyutlara geçmez bu olay." dedi.