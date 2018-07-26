ABD'li papaz Brunson cezaevinden çıktı

ABD'li Papaz Brunson'a verilen ev hapsi kararı uygulamaya koyuldu. Papaz Brunson cezaevinden çıkış yaptı.
ABD'li papaz Brunson cezaevinden çıktı25 Temmuz 2018, Çarşamba
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