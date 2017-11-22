ABD’den PYD’ye DEAŞ makyajı

ABD'nin eteğinin altına saklanan PKK/YPG'li teröristler Türkiye 'bir gece ansızın gelecek' korkusuyla ne yapacağını şaşırdı. ABD'nin verdiği zırhlı araçlarla ve ağır silahlarla şov yapan terör örgütü PKK/PYD, video yayınladı. PKK'lı teröristlerin videosunda, bir dönem DEAŞ'lı teröristlerin propaganda videolarında olduğu gibi yüksek çözünürlüklü kameralar ve profesyonel çekim teknikleri kullanıldığı dikkat çekiyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.