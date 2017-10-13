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ABD Başkonsolosluğu'na vize için gelenler kapıda kaldı

10 Ekim 2017, Salı
Amerika Birleşik Devletleri (ABD)'nin Türkiye'den yapılan vize işlemlerini askıya almasının ardından bugün İstanbul Başkonsolosluğu'na gelenler geri dönmek zorunda kaldı. Vize randevusu olanlar içeri alınmazken, ellerine iletişim bilgilerinin olduğu kağıt verildi.
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