AA muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı ararken şehit düşen 2 askere hüzünlü tören

Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken Derebaşı virajlarında bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma düşen Anadolu Ajansı (AA) Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmaları sırasında şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Mustafa Gidergelmez ile Jandarma Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya'nın naaşı, törenle memleketlerine uğurlandı.
AA muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı ararken şehit düşen 2 askere hüzünlü tören18.05.2019 10:06
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