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A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı

15.03.2019 14:36

A Milli Takımımız, 2020 Avrupa Şampiyonası elemelerinde Arnavutluk ve Moldova ile karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Şenol Güneş, aday kadroyu açıkladı.


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