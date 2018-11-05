4 kez müebbet ve 231 yıl hapis cezası alan kişi evin altında kazdığı kuyuda yakalandı 05 Kasım 2018, Pazartesi

Van’ın Tuşba ilçesinde 2008 yılında 4 kişinin ölümünden dolayı 4 kez müebbet ve 231 yıl da hapis cezası alan R.Ş. isimli şahıs, evinin içine kazdığı kuyuda yakaladı.