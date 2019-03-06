2200 yılından gelen adamın korkunç kehaneti! Dünyanın sonu böyle mi gelecek? 06.03.2019 13:36

Zamanda yolculuk yapma, geleceğe veya geçmişe gitme... Pek çok dizi, film ve kitabın başlıca konusu oluyor genellikle. Ama ya gerçekse? Sosyal medyada zaman yolculuğu yaptığını iddia edenlerin sayısı her geçen gün artıyor. 2200 yılından gelen adamın anlattıkları hayli ilginç. Ayrıca dünyanın gidişatı ile ilgili kehanetleri insanlığın şimdiden kulak asması gereken cinsten. İşte gelecekten gelen adamın kehanetleri.