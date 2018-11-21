21 yaşındaki genç kamyon içinde yanarak can verdi

Karabük’te park halindeki kamyonda çıkan yangını müdahale eden ekipler, yanmış erkek cesedi ile karşılaştı. 21 yaşındaki Seyfullah Yaka’nın eve giremeyince kendilerine ait kamyona girerek ısınmak için yaktığı piknik tüpünden çıkan yangın sonrası hayatını kaybettiği tespit edildi.
21 yaşındaki genç kamyon içinde yanarak can verdi21 Kasım 2018, Çarşamba
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