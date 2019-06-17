2019 Ziraat Bankası Enflasyona Endeksli Konut Kredisi nasıl alınır? Ziraat Bankası konut kredisi başvuru şartları açıklandı (Video) 17.06.2019 12:58

Ev almak isteyenlere müjde gibi bir haber geldi. Bu bağlamda Ziraat Bankası çok önemli bir haberi açıkladı. Ziraat Bankası, konut sahibi olmak isteyen müşterilerine "Enflasyona Endeksli Konut Kredisi" ürününü bugün itibarıyla kullanıma sundu. Ziraat Bankası’nın taşıt ve konut finansmanları da bu anlamda düşme eğilimi göstermektedir. Banka, taşıt finansmanlarında 4 yıla varan vade olanağıyla kredi kullandırırken, konut kredileri için vade sayısı 10 yıldır. "Enflasyona Endeksli Konut Kredisi faiz oranı 1-120 aya kadar vadede TÜFE 0,19 (aylık) marj oranı olarak belirlenmiştir." Peki 2019 Ziraat Bankası Enflasyona Endeksli Konut Kredisi nasıl alınır? Ziraat Bankası konut kredisi başvuru şartları açıklandı

2019 Ziraat Bankası Enflasyona Endeksli Konut Kredisi nasıl alınır? Ziraat Bankası konut kredisi başvuru şartları açıklandı. Ziraat Bankası: "Kredi faiz oranı müşteriler tarafından kredi kullandırım aşamasında seçilecek periyotlarda (6 veya 12 aylık), enflasyon oranına göre dönemsel olarak güncellenecek." Ziraat Bankası konut ve taşıt kredisi faiz oranları ve taksit hesaplaması ortaya çıktı. Banka, 10 yıla varan vadelerle konut kredisi, 4 yıla varan vadelerle taşıt kredisi kullandırmaktadır. "Enflasyona Endeksli Konut Kredisi faiz oranı 1-120 aya kadar vadede TÜFE 0,19 (aylık) marj oranı olarak belirlenmiştir."

Ziraat Bankası Konut Kredisi Faiz Oranları

Ziraat Bankası, 10 yıla varan vade seçeneğiyle 100.000 TL'ye kadar yüzde 1.55, 500.000 TL'ye kadar olan kredilerde yüzde 1.65 faizle kredi kullandırmaktadır.

Ziraat Bankası'yla 10 yıl vade süresi ile 100.000 TL kredi kullanıldığında, kredi için ödenmesi gereken aylık taksit tutarı 1760 TL'ye tekabül etmektedir. Vade süresi boyunca krediye ödenecek olan toplam tutar ise 211.600 TL'ye denk geliyor. Ziraat Bankası Taşıt Kredisi Faiz Oranları Ziraat Bankası, kaskosu banka tarafından yapılan otomobillere yüzde 1.86, kaskosu dışarıdan yapılan otomobillere ise yüzde 1.89 faiz oranıyla kredi kullandırmakta. Banka, ikinci el araç alımlarında en fazla 5 yaşına kadar olan araçlara kredi kullandırabilmektedir.

Banka, kasko yapılmış otomobillere 50.000 TL 4 yıl vadeli kredi kullandırmaktadır. Bu kapsamda kredi için ödenmesi gereken aylık taksit tutarı 1580 TL'dir. Vade süresi boyunca bankaya ödenecek toplam tutar ise 76.000 TL'ye denk gelmektedir.

Ziraat Bankası tarihi

Ziraat Bankası 1863 yılında kuruldu. 19. yüzyılın ilk yarısında Osmanlı İmparatorluğu'nda, ticaret ve finansmanda batılı modellerin benimsenmesiyle birlikte, yabancı bankalar ülke toprakları içinde faaliyet göstermeye başlamıştı. O dönemlerde ülkede henüz, ulusal niteliğe sahip bir bankacılık sisteminin kurulması için yeterli sermaye birikimi oluşmamıştı ve bir kaynak oluşturma aracı olarak milli bankaların varlığından söz edilemiyordu. Ziraat Bankası ile bu varlık oluştu. Osmanlı Devlet, döneminde Mithat Paşa tarafından kurulan Memleket Sandıkları'nın devamı niteliğindeki Ziraat Bankası ile bu yapı şubeye dönüşmüş oldu. Tarih 1923'e geldiğinde ise şube sayısı 30'e çıkmıştı. Ve o dönemlerde bankada 2 milyon sermaye vardı.