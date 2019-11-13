Haberler Web TV 157 timle girildi! Kıran-6 operasyonundan nefes kesen görüntüler!

157 timle girildi! Kıran-6 operasyonundan nefes kesen görüntüler!

13.11.2019 17:16

Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığınca, Van, Hakkari ve Şırnak kırsalındaki Faraşin bölgesinde başlatılan Kıran-6 Operasyonu, bölücü terör örgütünün kış üslenmesine girmesinin engellenmesi ve bölgede barınan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla gerçekleştiriliyor. Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Beytüşşebap ilçesinin 2 bin 740 rakımlı Faraşin Yaylası'ndaki "Kıran-6" müşterek operasyonunu yerinde izledi. Pehlivan, "Amaç tek bir terörist kalmayıncaya kadar bu mücadeleyi sürdürmek" dedi. İşte nefes kesen operasyondan kareler.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları