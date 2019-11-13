157 timle girildi! Kıran-6 operasyonundan nefes kesen görüntüler! 13.11.2019 17:16

Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığınca, Van, Hakkari ve Şırnak kırsalındaki Faraşin bölgesinde başlatılan Kıran-6 Operasyonu, bölücü terör örgütünün kış üslenmesine girmesinin engellenmesi ve bölgede barınan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla gerçekleştiriliyor. Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Beytüşşebap ilçesinin 2 bin 740 rakımlı Faraşin Yaylası'ndaki "Kıran-6" müşterek operasyonunu yerinde izledi. Pehlivan, "Amaç tek bir terörist kalmayıncaya kadar bu mücadeleyi sürdürmek" dedi. İşte nefes kesen operasyondan kareler.