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157 timle girildi! Kıran-6 operasyonundan nefes kesen görüntüler!

Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığınca, Van, Hakkari ve Şırnak kırsalındaki Faraşin bölgesinde başlatılan Kıran-6 Operasyonu, bölücü terör örgütünün kış üslenmesine girmesinin engellenmesi ve bölgede barınan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla gerçekleştiriliyor. Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Beytüşşebap ilçesinin 2 bin 740 rakımlı Faraşin Yaylası'ndaki "Kıran-6" müşterek operasyonunu yerinde izledi.
Pehlivan, "Amaç tek bir terörist kalmayıncaya kadar bu mücadeleyi sürdürmek" dedi. İşte nefes kesen operasyondan kareler.

13.11.2019 16:38 - Son Güncelleme: 13.11.2019 16:38
157 timle girildi! Kıran-6 operasyonundan nefes kesen görüntüler!

Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığınca Van, Hakkari ve Şırnak kırsalındaki Faraşin bölgesinde başlatılan Kıran-6 Operasyonu, bölücü terör örgütünün kış üslenmesine girmesinin engellenmesi ve bölgede barınan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla gerçekleştiriliyor.

157 timle girildi! Kıran-6 operasyonundan nefes kesen görüntüler!

Operasyona Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığında görevli jandarma komando, jandarma özel harekat ve güvenlik korucuları ile polis özel harekat personelinden oluşan 157 tim, 2 bin 360 personel katılıyor.

157 timle girildi! Kıran-6 operasyonundan nefes kesen görüntüler!

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan beraberinde İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tamer Bilacan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ile 2 bin 740 rakımlı Faraşin Yaylası'na gelerek operasyonu yürüten Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu ve Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Alper Sır'dan bilgi aldı.

157 timle girildi! Kıran-6 operasyonundan nefes kesen görüntüler!

Vali Pehlivan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, müşterek operasyonun Faraşin Yaylası'nın büyük bölümünün Şırnak'ta yer aldığını anımsatarak, burada PKK'lı teröristlerin kış üstlenmesini bertaraf etmek amacıyla geniş çaplı operasyon başlatıldığını söyledi.

157 timle girildi! Kıran-6 operasyonundan nefes kesen görüntüler!

Operasyonda Mehmetçiğin yanı sıra ve polis özel harekat ile güvenlik korucularının da katıldığını dile getiren Pehlivan, şunları kaydetti:

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