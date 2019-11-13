157 timle girildi! Kıran-6 operasyonundan nefes kesen görüntüler!
Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığınca, Van, Hakkari ve Şırnak kırsalındaki Faraşin bölgesinde başlatılan Kıran-6 Operasyonu, bölücü terör örgütünün kış üslenmesine girmesinin engellenmesi ve bölgede barınan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla gerçekleştiriliyor. Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Beytüşşebap ilçesinin 2 bin 740 rakımlı Faraşin Yaylası'ndaki "Kıran-6" müşterek operasyonunu yerinde izledi.
Pehlivan, "Amaç tek bir terörist kalmayıncaya kadar bu mücadeleyi sürdürmek" dedi. İşte nefes kesen operasyondan kareler.
Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan beraberinde İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tamer Bilacan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ile 2 bin 740 rakımlı Faraşin Yaylası'na gelerek operasyonu yürüten Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu ve Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Alper Sır'dan bilgi aldı.