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15 Temmuz Derneği'nden SP'li Cihangir İslam'a tepki!

02 Kasım 2018, Cuma

Saadet Partisi Milletvekili Cihangir İslam 15 Temmuz şehitlerine, gazilerine ve milletin o gece yazdığı destana hakaret etti. İslam: "15 Temmuz akşamı yaşananlar menfaat kavgasıdır." dedi. Cihangir İslam'ın bu sözlerine karşı 15 Temmuz Derneği protesto gösterisi düzenledi.


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