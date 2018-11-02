15 Temmuz Derneği'nden SP'li Cihangir İslam'a tepki! 02 Kasım 2018, Cuma

Saadet Partisi Milletvekili Cihangir İslam 15 Temmuz şehitlerine, gazilerine ve milletin o gece yazdığı destana hakaret etti. İslam: "15 Temmuz akşamı yaşananlar menfaat kavgasıdır." dedi. Cihangir İslam'ın bu sözlerine karşı 15 Temmuz Derneği protesto gösterisi düzenledi.