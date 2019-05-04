12.3 milyon emekliye müjde! Temmuz'da yüzde 4 zam

Yaklaşık 12.3 milyon emeklinin maaşı Temmuz'da zamlanacak. Enflasyona göre belirlenecek zamlarda oranlar belli olmaya başladı. 4 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 4 zam göründü. Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...
12.3 milyon emekliye müjde! Temmuz'da yüzde 4 zam04.05.2019 12:11
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