12.3 milyon emekliye müjde! Temmuz'da yüzde 4 zam 04.05.2019 12:11

Yaklaşık 12.3 milyon emeklinin maaşı Temmuz'da zamlanacak. Enflasyona göre belirlenecek zamlarda oranlar belli olmaya başladı. 4 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 4 zam göründü. Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...