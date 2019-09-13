100 bin aileye 1 milyarlık destek! Çalışan anneye en az 6848 lira destek (Video) 13.09.2019 19:03

Sigortalı olarak çalışan anneler doğum yaptıklarında 112 günlük ücret, süt parası ve doğum yardımı alıyor. Doğum yapan çalışan annelere üç ayrı ödeme yapılıyor. Sigortalı olarak çalışan anneler doğum yaptıklarında 112 günlük ücret, süt parası ve doğum yardımı alıyor. 1 çocuklu asgari ücretli bir anneye ödenen para 6 bin 848 lirayı buluyor. Rakam çocuk sayısına ve brüt maaşa göre artıyor. 4 bin lira brüt ücreti olan bir anne için ödenen toplam miktar ilk çocukta 10 bin 435 liraya üçüncü çocukta ise 10 bin 735 liraya çıkıyor.