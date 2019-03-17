Two mosques were attacked during Friday prayers in New Zealand. The assailant opened fire using fully automatic weapons and shot everyone cruelly. He killed Muslims mercilessly and filmed the horrifying moments; live streaming them via social media. Here is the graphic video (+18) CAUTION : This video contains graphic images that some viewers may find disturbing.
Terrifying footage of the terrorist attack on the mosque in New Zealand (+18)17.03.2019 13:14
- Terrifying footage of the terrorist attack on the mosque in New Zealand (+18)
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