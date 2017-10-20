Yol Durumu

Avusturya polisi Türk yolcuları köpeklerle aradı!

19 Ekim 2017, Perşembe
Viyana Havalimanı'nda uçağa binmeyi bekleyenler şoka uğradı, polis köpekleri yolcuların üstüne çıktı.
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