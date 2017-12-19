Yol Durumu

Atlanta Havalimanı'ndaki elektrik kesintisi ABD'yi felç etti

18 Aralık 2017, Pazartesi
Önümüzdeki hafta Noel'i kutlamaya hazırlanan ABD'de, dünyanın en yoğun hava trafiğine sahip havalimanlarından biri olan Atlanta Hartsfield-Jackson Uluslararası Havalimanı'nda yaşanan elektrik kesintisi yaşamı felce uğrattı.
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