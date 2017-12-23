Diriliş'te Ertuğrul'un oğlu Gündüz, Bizans tekfuru Ares'i kör etti
21 Aralık 2017, Perşembe
TRT ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul, dün akşam ekrana gelen 99. bölümüyle izleyenleri ekrana kilitledi.
Her bölümü farklı bir heyecana sahne olan Diriliş Ertuğrul'un 99. bölümünde Bizans tekfuru Ares'in Gündüz Alp'i kaçırmasıyla işler tamamen karıştı.
Babasının anlattığı hikayeden etkilenen Gündüz Alp'in eline aldığı taşla Ares'i kör ettiği sahne ise ekran başındakileri derinden etkiledi.
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