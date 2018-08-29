Sen Anlat Karadeniz ne zaman başlayacak? Sen Anlat Karadeniz yeni sezon 2. fragmanı izle 29 Ağustos 2018, Çarşamba

Sen Anlat Karadeniz ikinci sezon, ikinci fragman yayınlandı. Tahir kurtulacak mı? Vedat, yine Nefes'in yakasında "Gittiğin her yere, herkese bela taşıyorsun Nefes!" Nefes, Tahir'siz yaşayamaz kendini serin sulara bırakır ancak Vedat da onunla birliktedir. Sen Anlat Karadeniz'in nefes kesen yeni fragmanı haberimizde. Sen Anlat Karadeniz yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte dizi ile ilgili son gelişmeler...