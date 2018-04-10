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Sen Anlat Karadeniz 12. Bölüm (2. Fragman)

09 Nisan 2018, Pazartesi

ATV'nin reyting rekortmeni dizi Sen Anlat Karadeniz'de heyecan sürüyor. 11. bölümün sonunda tutuklanan Tahir cezaevinden çıkıyor. Tahir, Mustafa abisinin elinde olan Vedat'ın Nefes'in abisini öldürdüğünü itiraf ettiği video görüntüleri sayesinden tahliye olduğunu zannederken gerçeğin öyle olmadığı ortaya çıktı. Peki Tahir cezaevinden nasıl kurtuldu? 11 Nisan çarşamba akşamı ATV ekranında yayınlanacak olan 12. bölümün ikinci fragmanı yayınlandı.

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