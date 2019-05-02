Sen Anlat Karadeniz 51. yeni bölüm fragmanı yayında! Mustafa ölecek mi? 02.05.2019 00:08

ATV ekranlarının sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölümünde heyecan doruktaydı. İzleyiciler tarafından merakla beklenen Sen Anlat Karadeniz 51. bölüm fragmanı yayınlandı.

SEN ANLAT KARADENİZ 50. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Vedat'ın gönderdiği videoyu izleyen Nefes ultrasona girer. Her şeyin yolunda olduğunu öğrenince derin bir nefes alırlar. Şimdi Nefes için vakit hamileliğin tadını çıkarma vaktidir.

MURAT'TAN BÜYÜK HATA

Murat, Mustafa'ya olan öfkesiyle yanlış kişilerle yakınlık kurar. Toyluğu ve hırsı yüzünden gözleri körleşen Murat, düşmanın eline tüm hayatını kökünden değiştirmeye yetecek bir koz verdiğinin farkında bile değildir.

ASİYE, MUSTAFA'YI KAYBEDECEK Mİ?

Mustafa onu bekleyen felaketi hissetmiş gibi, gemiye çıkmadan önce herkesten helallik alır. Kaleli Bir Karadeniz'in karanlık sularına gömülürken, Asiye Mustafa'yı kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyadır.