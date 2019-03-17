Sen Anlat Karadeniz 45. yeni bölüm 2. fragmanı izle 17.03.2019 16:22

"Mustafa susma, susarsan seni öldürürüm valla!"

Sen Anlat Karadeniz 45. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Atv'nin Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Sen Anlat Karadeniz'de artık mutluluk vakti. Sen Anlat Karadeniz son bölümde babası Fikret tarafından öldürülen Vedat'ten sonra Kaleli Konağı'nda aşk rüzgarı esmeye başladı. Tahir ve Nefes, rahat bir şekilde aşklarını yaşarken, Asiye ile Mustafa cehpesinde işler karışır. Lohusalık dönemine giren Asiye, eşi Mustafa'dan romantik bir akşam yemeği bekler. İşte Sen Anlat Karadeniz 45. yeni bölüm 2. fragmanı...