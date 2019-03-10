Sen Anlat Karadeniz 44. yeni bölüm 2. fragmanı izle

"Ben oğlumu nefsime kurban verdim!"
Sen Anlat Karadeniz 44. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlnadı. Atv'nin Çaşamba akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen efsane dizi Sen Anlat Karadeniz'de tüm gerçekler ortaya çıktı. Tahir gerçek ailesini öğrendikten sonra ne yapacak? Vedat, babası Fikret tarafından öldürüldü mü? İşte Sen Anlat Karadeniz 44. yeni bölüm 2. fragman...
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