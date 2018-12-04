Sen Anlat Karadeniz 33. yeni bölüm 2. fragmanı izle

"Bir daha babamı görebilecek miyim?"
Karadeniz'e sığınan Tahir fırtınada kaybolur. Nefes, kaçırdığı tekneyle Tahir'in peşine düşer. Nefes Tahir'i bulabilecek mi yoksa Karadeniz sevdalarına mezar mı olacak? Nazar, ailesini tercih edip Murat'a sırt çevirirken Murat ısrarcıdır. Körkütük sarhoş halde Nazar'ın kapısına dayanan Murat'a Nazar ne cevap verecek? Tahir'den ayrı kalmaya dayanamayan Yiğit yataklara düşer. Tahir ve Nefes, Yiğit için seferber olurken Vedat ayrılık haberini almıştır. Nefes oğlu için çırpınırken, Vedat bu ayrılıktan nasıl faydalanacak?
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