Sen Anlat Karadeniz 53. son bölüm izle - Sen Anlat Karadeniz sezon finali bölümü izle! 30.05.2019 00:03

Ekranların sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz heyecan dolu sezon finali bölümüyle izleyici karşısına çıktı. İzleyiciler Sen Anlat Karadeniz'in sezon finali bölümünde neler olacağını merak ediyordu. Sen Anlat Karadeniz 53. bölüm izle seçeneği takvim.com.tr'de.

Sen Anlat Karadeniz dizisi çarşamba akşamları saat 20.00'de ATV ekranlarında izleyicileri ekran başına kilitliyor. Peki, Sen Anlat Karadeniz 53. bölümde neler yaşandı? Sen Anlat Karadeniz 53. bölüm izle seçeneğini üst kısımda bulabilirsiniz.

SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yangından kurtulmayı başaran Genco, Melek'i susturmakla kalmayıp Kalelilerden intikam almak için kolları sıvar.

GENCO'DAN HAİN PLAN

Kalleşçe bir plan yapıp, Nefes'in radyodaki konuşmasını sürpriz bir silaha çeviren Genco, Kalelilerin itibarını iki paralık etmek için uğraşacaktır.

NEFES VE HAZAN GENÇ KIZI KONUŞTURMAYI BAŞARIYOR

Melek için işbirliği yapan Nefes ve Hazan sonunda genç kızı konuşturmayı başarırlar. Melek o güne kadar sır gibi sakladığı gerçeği Nefes'le paylaşırken, Melek'in itirafı Genco'nun bu savaştaki ölümcül darbesini hazırlar.

GENCO, NEFES'İ KAÇIRIYOR

Nefes ve Tahir doğacak çocuklarının hayalini kurarken, bu hayale gölge düşer. Acilen ameliyata girmesi gereken Nefes, Genco tarafından kaçırılır. Hayatta kalmak için zamanla yarışan Nefes, şimdi Genco'nun elinde tutsaktır.