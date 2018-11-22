Sen Anlat Karadeniz 31. bölüm tamamı tek parça izle | Sen Anlat Karadeniz son bölüm izle 21 Kasım 2018, Çarşamba

Atv'nin Çarşamba akşamlarının reyting birincisi dizisi ‘Sen Anlat Karadeniz’in 31. bölümü yayınlandı. Tahir Nefes'e yaşayamadığı mutlulukları yaşatmaya kararlıdır. Düğün hazırlıkları başlarken Nefes'in de Tahir'e bir sürprizi var. Sen Anlat Karadeniz'in son sahnesinde vurulan Fatih ölecek mi? Sen Anlat Karadeniz'in 32. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? ‘Sen Anlat Karadeniz’in 31. son bölümünü buradan izleyebilirsiniz. Sen Anlat Karadeniz son bölüm izle...





En mutlu gün!



Tahir Nefes'e yaşayamadığı mutlulukları yaşatmaya kararlıdır. Düğün hazırlıkları başlarken Nefes'in de Tahir'e bir sürprizi var. Fatih, Berrak'ın aşkıyla yanıp tutuşurken Murat kardeşinin yanındadır. Berrak'a açılması için Fatih'e yardım eden Murat, Nazar'a da derman olabilecek mi? Sevdiğinin dayak yediğini duyunca onu Vedat'ın elinden alabilecek mi? Nefes hep hayalini kurduğu gelinliği sonunda giyer. Tahir ve Nefes'in sevdası mutlu sona yaklaşmışken bu mutluluğa gölge mi düşecek?